TAI direktor Annika Veimer: Tallinna linn alahindab narkomaania probleemi ulatust

Foto: Terje Lepp

Tallinna linnaosavanemad tegid täna avalduse, kus väitsid, et nende jaoks on täiesti vastuvõetamatu, et Tervise Arengu Instituut (TAI) rajab siiski Põhja-Tallinna linnaossa Sitsi tänav 28 asuvasse elumajja narkosõltlastele mõeldud kahjude vähendamise keskuse, kuigi linn ja kohalik kogukond on selle vastu. TAI direkor Annika Veimer ütles aga Delfile, et linn pole neile mingit teist võimalust pakkunud ja leiab, et just selles piirkonnas on abivajajaid kõige rohkem.