TAI asus alkoholi liigtarvitamisega võitlema

Täna alustas Tervise Arengu Instituut (TAI) teavituskampaaniat, et kutsuda inimesi hindama oma alkoholi kasutamise harjumusi ja sellega seonduvaid riske.

TAI eksperdi Jane Alopi sõnul on ühiskonnas levinud mustvalge arusaam alkoholitarvitamisest. "Arvatakse, et inimesed jagunevad kahte gruppi: need, kellel on alkoholitarvitamisega kõik korras ja teised, kellel on alkoholiga probleem. Liigtarvitamist nähakse alles siis, kui inimene ei suuda alkoholi tarvitamist enam kontrollida ning tal on tekkinud toimetulekuprobleemid igapäevase elukorraldusega," selgitas Alop.

Toimetulekuprobleemidega alkoholisõltlased on Alopi hinnangul vaid jäämäe tipp. Suurema osa inimeste liigtarvitamine jääb märkamata, kuigi selle teadvustamine aitaks kiiresti sekkuda ning suuremaid kahjusid ennetada.

Ehkki Eesti ühiskonnas on hakatud teadvustama, et meil tarbitakse liiga palju alkoholi, näitavad uuringud, et enda alkoholitarvitamist üldiselt probleemiks ei peeta.

Perearst Külvi Petersoni sõnul tuleb patsientidele sageli üllatusena, et alkoholitarvitamise riskitaseme tuvastamiseks kasutatava AUDITi testi järgi

nad liigtarvitajate hulka kuuluvad. "Enda arvates tarvitavad nad alkoholi mõõdukalt ning kaebusi neil ei ole. Sageli tuleb õlle tarbimise kohta eraldi küsida, sest seda alkoholiks ei peetagi," rääkis Peterson.

Eesti Konjunktuuriinstituudi tehtud uuring näitas, et inimeste enda hinnangul tarvitab alkoholi palju vaid neli protsenti elanikest, mõõdukalt tarvitab 22 protsenti ning ülejäänud tarvitavad kas vähe või ei tarvita üldse.

Loe veel

Samas ekspertide hinnangul tarvitavad 30 protsenti eestimaalastest alkoholi sellises koguses, et on oht tervise- ja sotsiaalsete probleemide tekkimiseks või on need juba tekkinud. Liigtarvitajatest kõige väiksema osa moodustavad alkoholisõltuvusega inimesed. Neid on umbes viis protsenti täiskasvanud elanikkonnast.

Eestis sureb alkoholi liigtarvitamisega otseselt seotud haigustesse igal aastal 600 kuni 800 inimest. Kaudselt alkoholi liigtarvitamisega seotud haigustesse, mille alla loetakse ka südame-veresoonkonnahaigused ja vähk, sureb igal aastal 9000 kuni 10 000 inimest.

Kampaania on nähtav televisioonis, raadios, välimeedias ja internetis. Veebilehel alkoinfo.ee saab teha AUDITi testi ning leiab infot selle kohta, kuidas alkohol erinevaid elu aspekte mõjutab. Kampaaniat rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest programmi „Kainem ja tervem Eesti“ raames.