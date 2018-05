Tähetark Igor Mang on sattunud ahistamisskandaali: väidetavalt on tema pärast pöördutud ka politseisse

Tänases "Pealtnägijas" on lugu avaliku elu tegelasest, kes väidetavalt oma naiskliente ahistab. Delfi allikate sõnutsi on tegu tähetark Igor Mangiga.

Delfile teadaolevalt on Mangi vastu esitatud ka avaldus politseisse. Politsei uurib, kas tegu on seksuaalse ahistamisega.

"Pealtnägija" reklaamib oma lehel: "Selle nädala "Pealtnägijas" kuulete oma kõrvaga, kuidas üks väga tuntud avaliku elu tegelane oma naiskliente ahistab." Klipis on näha, et ahistajast rääkiva naise nägu on varjatud.

Delfile on kinnitatud, et tegu on tõesti Igor Mangiga. Tema endaga pole veel õnnestunud ühendust saada, ta pole telefonikõnedele vastanud.