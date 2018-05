Tähetark Igor Mang on sattunud ahistamisskandaali: "Ta krabas mind sõna otseses mõttes jalge vahelt,“ süüdistab ohver. "Midagi sellist pole olnud," pareerib Mang

Tänases "Pealtnägijas" on lugu avaliku elu tegelasest, kes väidetavalt oma naiskliente ahistab. Delfi allikate sõnutsi on tegu tähetark Igor Mangiga.

Delfile teadaolevalt on Mangi vastu esitatud ka avaldus politseisse. Politsei uurib, kas tegu on seksuaalse ahistamisega.

"Pealtnägija" reklaamib oma lehel: "Selle nädala "Pealtnägijas" kuulete oma kõrvaga, kuidas üks väga tuntud avaliku elu tegelane oma naiskliente ahistab." Klipis on näha, et ahistajast rääkiva naise nägu on varjatud.

„See oli reaalselt käperdamine,“ ütleb Mangi poole personaalse horoskoobi saamiseks pöördunud Kätlin, kelle sõnul läks tähekaardi konsultatsioon sujuvalt üle intiimseks tšakrate avamiseks. „Ta krabas mind sõna otseses mõttes jalge vahelt,“ kirjutab ERR.

„Käed läksid pükstesse,“ lisab samalaadse kogemuse saanud Kaja, kelle sõnul otsitakse Mangilt tihti abi just raskel elu hetkel. „Kerge viha tekib, et ta kasutab ära inimesi, kes on võibolla sel hetkel natukene nõrgemad, kui nad muidu on olnud,“

Hoolimata, et toimetusel on teada viis juhtumit ja kaks episoodi neist koguni lindis, eitab 68-aastane Igor Mang ahistamist kategooriliselt.