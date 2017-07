Tähelepanelik kodanik aitas üksi linnas ekselnud viieaastase lapse koju

Politsei paneb kõigile südamele: kui näete omapäi hulkuvat last, kes võib olla eksinud või vajada abi, siis helistage kindlasti numbril 112.

Sander sõitis eelmisel nädalal Pirital mööda Merivälja teed, kui märkas üksinda jalutavat eelkooliealist last, kirjutab Põhja prefektuur oma Facebooki leheküljel.Sander helistas kohe häirekeskuse numbrile 112 ning andis edasi lapse, kes kindlasti veel üksinda liigelda ei tohiks, asukoha ja kirjelduse. Paar minutit hiljem saabus häirekeskusse uus teade, laps oli jõudnud Merivälja tee hambakliinikusse. Sealt võtsid politseinikud 5-aastase poisi peale ning kui tema koduaadress oli selge, viidi ta koju.

Hiljem selgus, et vanavanemad andsid poisile mängimiseks vana rahakoti. Noormehel tuli aga hoovis mängides idee, et läheb poodi ning jalutas koduväravatest märkamatult välja. Tänu tähelepanelikule Sandrile ja teistele teatajatele jõudis poiss turvaliselt koju.