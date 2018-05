Tagaselja erakonnaks: Aku Soraineniga seotud ettevõte taotleb kaubamärgi "Erakond Eesti 200" registreerimist, Priit Alamäe soovib liikumist kaitsta võimaliku pahatahtlikkuse eest

Kallas eitas ka igasugust seotust ettevõtega ASLO Konsultatsioonid. "Ma pole sellisest ettevõttest midagi kuulnud," teatas ta.

Delfi toimetusse helistas Eesti 200 liikumisega seotud Priit Alamäe, kes teavitas, et kaubamärgi registreerimise taga on ainuisikuliselt tema. "Kaubamärki tuleb kaitsta pahatahtlikkuse eest, eriti juhul kui tulevikus peaks minema asjaks," selgitas Alamäe formaalset liigutust viidates võimalikule parteile.

"Kallas polnud tõesti veel asjast teadlik, ma polnud jõudnud talle rääkida ning Soraineni inimesed tegid töö väga kiirelt ära," muigas Alamäe.

Erakonna kaubamärki on taotletud neljale klassile, mis kattuvad teiste Eestis tegutsevate erakondade kaubamärgi klassidega. Need on klass 16, mis on seotud erakonna nime kasutamisega trükistel; klass 25, mis on seotud rõivastel nime kasutamisega; klass 35, mis annab õiguse nime alt viia läbi reklaamtegevusi või organisatsioonide ärialast juhtimist; klass 41, mis annab õiguse nime tarvitamiseks poliitilise teabe edastamisel.

Ettevõte taotles veel teisegi kaubamärgi "EESTI 200" patenteerimist, mis on samuti menetlusse vastu võetud. Eristumaks kunstirühmituse EESTI 200 juba patenteeritud kaubamärgist, on taotluses laiendatud klasse, millele kaubamärgi tunnustamist taotletakse.

Kuvatõmmis