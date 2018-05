Tagaselja erakonnaks: Aku Soraineniga seotud ettevõte taotleb kaubamärgi "Erakond Eesti 200" registreerimist, Kristina Kallas ei tea asjast midagi

Erakonna kaubamärki on taotletud neljale klassile, mis kattuvad teiste Eestis tegutsevate erakondade kaubamärgi klassidega. Need on klass 16, mis on seotud erakonna nime kasutamisega trükistel; klass 25, mis on seotud rõivastel nime kasutamisega; klass 35, mis annab õiguse nime alt viia läbi reklaamtegevusi või organisatsioonide ärialast juhtimist; klass 41, mis annab õiguse nime tarvitamiseks poliitilise teabe edastamisel.

Ettevõte taotles veel teisegi kaubamärgi "EESTI 200" patendeerimist, mis on samuti menetlusse vastu võetud. Eristumaks kunstirühmituse EESTI 200 juba patendeeritud kaubamärgist, on taotluses laiendatud klasse, millele kaubamärgi tunnustamist taotletakse.

