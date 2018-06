Tabiveres korraldatakse tselluloositehase vastu inimkett. Aktsioonile on toetust avaldanud ootamatult palju inimesi

Tabiveres toimub 19. juunil protestiüritus kavandatava tselluloositehase vastu. Lisaks Saadjärve rannast algavale inimketile on üritusel ka esinejad ja niinimetatud haisuputka, mis levitab ehitada plaanitavast tehasest tulla võivat haisu.

"Meil siin kohalikud inimesed oma profiilides ka pasundasid, et on vastu, aga keegi intitsiatiivi inimeste ühe mütsi alla kokku kutsumiseks ei näidanud," rääkis üristuse eestvedaja Kristiina Värnik Delfile idee sünnist.

Koduperenaisest Värnik on Tabiveres elanud kaksteist aastat. Pärit on ta Tartust. Ka Tartus käis Värnik tehasevastastasel protestiüritusel. "Ja siis ühtäkki avastame, et asi hakkab toimuma omaenda koduhoovis," kirjeldas ta halba üllatust. "Siis tuli Tartust signaal, et nemad ka toetaksid meie protesti, aga et koondagu me inimesed ise kokku."

Selle tagajärjel Värnik koos kompanjon Gaidy Tuulega sotsiaalmeedias grupi moodustaski. Grupp on osutunud ülimalt edukaks, Värniku sõnul ei osanud ta midagi sellist isegi oodata. Praeguseks kuulub gruppi juba 540 inimest.