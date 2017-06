Tabiveres jäi teadmata kadunuks 12-aastane tüdruk

Eile päeval jäi Tabiveres teadmata kadunuks 12-aastane Estelle Maria Paap.

Tüdruk on 155-160 cm pikk, tugevama kehaehitusega. Estelle Marial on üle vöö ulatuvad heledad juuksed, hallid silmad ja breketid.

Lahkudes võis ta kanda tumedaid tenniseid, musti katkiste põlvedega teksaseid ja musta jopet, mille seljale on kirjutatud Los Angeles ning mille käise otsad ja alumine äär on valgete triipudega. Samuti võib tüdrukul kaasas olla ühe rihmaga must Adidas kott roosa kirjaga.

Eeldatavasti liigub Estelle Maria Tabivere, Tartu või Jõhvi piirkonnas.

Kui juhtud neiut nägema või arvad teadvat, kus ta võib olla, palun helista 112 või tüdruku ema numbril 55 423 48.