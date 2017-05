TABEL: Kevadtorm läbi aegade! Alustati 2000 sõduriga, tänavu madistab metsas 9000 osalist

Eile algas 15. korda peetav kaitseväe õppus Kevadtorm, kus tänavu osalisi ligi 9000. Rekordiline oli aga aasta 2015.

Toona oli tegu ka üleriigilise õppusega "Siil", kus kokku osales 15 000 sõdurit. Põhimõtteliselt toimus see õppus traditsioonilise Kevadtormi asemel.

"Eelkõige on Kevadtorm küpsuseksamiks ajateenijatele, kes saavad näidata oma õpitud oskusi. Tegemist on Eesti kaitseväe õppusega, kus aina rohkem on osalemas ka liitlasi - tänavu üle 2000 sõduri," ütles kaitseväe juhataja kindral Riho Terras eile. "Eesti kaitsmist koos liitlastega on kõige parem harjutada Eestis, sest nii tekib üksteisemõistmine, relvavendlus ja liitlased saavad kogemused koos meie kaitseväelastega Eesti maastikul tegutsemisest. Eriti oluline on, et meie 1. jalaväebrigaad saab harjutada koostegutsemist siia saabunud briti, prantsuse ja taani liitlastega."

Kui suur oli osalejaskond varasematel aastatel, vaata juba graafikust.