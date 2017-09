Tabel: Eestis annab kõrgharidus 24% parema palga, Leedus lausa 79%

Täna avaldatud rahvusvaheline uuring näitab, et Eestis teenivad kõrgharidusega täiskasvanud ainult 24% enam keskharidusega täiskasvanutest, mis on Rootsi järel kõige madalam osakaal Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riikides.

Eestlased on hoolimata oma haridustasemest üsna võrdsel pulgal erinevate näitajate poolest. Näiteks on Eestis üks väiksemaid palgaerinevusi (OECD) ka põhihariduse ja keskharidusega täiskasvanute vahel – põhiharidusega eestlased teenivad uuringu järgi umbes 87 protsenti keskharidusega täiskasvanutest. Sarnased numbrid on ka Lätis (87%) ja Leedus (86%).

Samas on kõrghariduse eelis sissetulekute osas palju suuremate kääridega. Kui Eestis annab kõrgharidus umbes 24-protsendilise eelise, siis Lätis on see number juba 44% ja Leedus 79%.

Kõige kõrgemad on palgaerinevused haridustasemeti on Lõuna-Ameerikas. Näiteks Brasiilias saavad kõrgelt haritud inimesed palka keskmiselt kaks ja pool korda sama palju kui keskharidusega. Vaata tervet tabelit siit:

Täna avaldatud OECD haridusindikaatorite kogumik annab ülevaate OECD 35 liikmesriigi ja mitmete partnerriikide haridussüsteemide ülesehituse, rahastamise ja tulemuslikkuse kohta.