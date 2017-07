Tabati arvatav Kopli tulistaja: 75-aastane Alexander

Eelmisel pühapäeval Koplis kahe turvamehe tulistamises kahtlustatava 75-aastane Alexander peeti täna pärast südaööd kinni Riias.

Ringkonnaprokurör Anneli Lumiste selgitas, et viie päeva jooksul tehtud aktiivne töö on kandnud vilja ning tänaseks on politsei kogunud piisavalt tõendeid, et arvatav laskja tuvastada, kinni pidada ning esitada talle kahtlustus väga raskes kuriteos.

"Kuna tema senine käitumine on ilmselgelt viidanud ka soovile hoiduda kõrvale vastutusele võtmisest, siis oli ainuvõimalik taotleda ta eeluurimise ajaks vahi alla võtmist. Edasise kriminaalmenetluse käigus selgitame välja, et kust sai kahtlustatav relva, mida ta tegi hüljatud majas ning miks avas turvameeste pihta tule," ütles Lumiste. Süüdimõistmise korral mõrvakatses ootab teda 8-20 aastane või eluaegne vangistus.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juhi Roger Kummi sõnul on Alexandri näol tegemist varem karistamata mehega, mis tegi tema tabamise tavapärasest keerulisememaks. "Nädala jooksul käis lakkamatu töö ning suutsime kuriteo asjaolude kohta piisavalt infot koguda, et kahtlustatava isik välja selgitada," ütles Kumm. "Ründed tulirelvaga on Eestis äärmiselt haruldane, seda enam, et rünnati võõraid inimesi. Selline tegu annab löögi ühiskonna turvatundele ning meie eesmärk on sellised kuriteod koheselt lahendada, mõtlemata ressursi kokku hoidmisele. Töö tulemusena suutsimegi tuvastada tulistaja isiku. Südaöösel panime käima politseioperatsiooni, kuhu kaasasime lõunanaabrid ning koos Läti kolleegidega pidasime ta öösel kinni,“ rääkis Kumm. Talituse juht lisas, et õige pea minnakse talle Riiga järele ning ta tuuakse Eestisse kuriteo kõikide asjaolude väljaselgitamiseks.

Hetkel vormistatakse dokumente, et Läti saaks Alexanderi Eestile loovutada. Täna on prokuratuur taotlenud juba ka Alexandri vahistamist ning kohus on tema suhtes tagaselja koostanud vahistamise määruse.

2. juuli hommikul kella 11. paiku sai häirekeskus teate, et Koplis on tulistatud kahte turvameest. Turvamehed läksid kontrollima nende valvatavat mahajäetud maja Liinivahe tänaval, kuna objekti liikumisandurid andsid häire. Kohapealt leidsid nad objektile tunginud mehe, kes neid tulirelvaga ründas – üks turvameestest sai eluohtlikke vigastusi, kuid arstidel õnnestus ta elu päästa. Teise turvamehe elu polnud küll ohus, kuid ka tema vigastused olid sedavõrd rasked, et ta vajas samuti opereerimist. Asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust mõrvakatse paragrahvi järgi.

Kurjategijal õnnestus sündmuskohast põgeneda. Kohapeal pidasid politseinikud kinni küll ühe tulistaja profiilile vastava mehe, kuid õige pea selgus, et tema siiski kuriteoga seotud ei olnud ning ta vabastati. Nädala jooksul on politseinikud teostanud aktiivselt erinevaid menetlustoiminguid ning tänaseks on tabatud kuriteos kahtlustatav, 75-aastane Alexander. Ta peeti Läti politseinike poolt kinni täna hommikul Riias. Hetkel viibib ta sealses haiglas, kuna lisaks turvameestele tulistas ta sündmuste käigus ühe kuuli ka iseendale kätte.