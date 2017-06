Seoses täna toimuva Tabasalu rulluisumaratoniga on suletud lõik Harku-Rannamõisa teest.

Harju maakonnas Harku–Rannamõisa maantee (km 3,4-4,3) on suletud kell 10.30-16.00. Ümbersõit on tähistatud, sulgemisalas on tagatud läbipääs operatiivsõidukitele, elanikele ja ühistranspordile.

Täpsemat informatsiooni liikluspiirangute kohta vaata www.tarktee.ee või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.