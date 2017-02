Taavi Veskimägi saab Valgetähe IV klassi ordeni

Energiavaldkonna edendamise eest saab Valgetähe IV klassi ordeni endine poliitik Taavi Veskimägi.

Avalikkuse tähelepanu ette jõudis Taavi Veskimägi eelkõige 2003. aastal ühena erakonna Res Publica "Äraostmatutest." Riigikokku valituna sai temast aastateks 2003-2005 rahandusminister. Pärast Juhan Partsi taandumist oli Veskimägi aastatel 2005-2006 ka erakonna esimees, kuniks Res Publica ühines Isamaaliiduga.

Aastatel 2005-2006 oli ta ühtlasi Riigikogu aseesimees.

1. detsembrist 2009 on Veskimägi Eesti elektrivõrguettevõtte Elerging juhatuse esimees. Sellest ajast on ta ka poliitikast taandunud. Veskimägil on kahest kooselust kaks last.