Taavi Rõivase puhtakspesemiseks käis survestamine ka ohvri tööandja kaudu

Enne Taavi Rõivase toimepandud seksuaalse ahistamise juhtumist artikli avaldamist toimus mitme päeva jooksul intensiivne tegevus, mille käigus üritati veenda nii ohvrit oma sõnu tagasi võtma kui Eesti Päevalehte lugu mitte avaldama. Muuhulgas käis survestamine ka ahistamise ohvriks sattunud Katrini tööandja kaudu.

Tänases lehes on loo taustast pikemalt kirjutatud. Alljärgnev lõik loost puudutab teisipäeval toimunut.

Kella viie paiku helistas Rõivas mulle tagasi. Ta palus, et vestlus oleks off-the-record, seega ei esita ma toimunud arutelu. Ühtlasi ta kinnitas, et saadab oma vastuse peagi – palub veidi lisaaega. Peale selle ütles ta, et tema sõnu kinnitavad ja saadavad oma versiooni toimunust mitu inimest, kes viibisid samal õhtul Malaisias baaris.

Vahepeal selgus, et keegi Eestist olevat Katrini ülemusega kontakti võtnud ja andnud mõista, et lugu ei tohi ilmuda. Peagi tuli ülemuselt ka teade, et Rõivas tahab vabandust paluda, ja Rõivase telefoninumber.

18.41 saatis Tampere meile kirja, milles oli kolm nime, kes olevat valmis õhtut kommenteerima ja kinnitama, et midagi ei toimunud. Neist ühe nime taga oli kirjas, et kommentaari saab ainult off-the-record. Ühtegi sellesisulist kommentaari meile aga kelleltki omal algatusel ei laekunud. Selleks ajaks oli toimetuses selge, et lugu sel päeval välja ei lähe, ent Rõivasele me seda veel ei avaldanud.

19.20 helistasin Rõivasele, et küsida, kus on tema kommentaar. Ta vastas mulle, et talle teadaolevalt on allikas oma jutu tagasi võtnud. Kui uurisin, kas see tähendab, et allikas tunnistas loo valeks, väitis ta, et ei tea seda. Palus mul lihtsalt allikaga ühendust võtta. Hiljem ta mu kõnedel enam ei vastanud.