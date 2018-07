Taavi Rõivas venekeelsest haridusest: Marina Kaljurand reageerib üle, Puškinit saavad ka tulevikus kõik vene keeles õppida

Rõivase parteikaaslane Keit Pentus-Rosimannus ütleb, et hirmutav peaks venekeelsete inimeste jaoks olema mitte see, et keelepõhine paralleelühiskond Eestis lõpuks kaob, vaid see, et jätkatakse samal viisil lasteaiast alates kahe eraldiseisva kogukonnana. "Marina Kaljurand ja Jevgeni Ossinovski on tegelikult mõlemad head näited sellest, et eestikeelne haridus annab väga olulise ja suure eelise. Muidugi võtab ühtsele, eestikeelsele haridusel üleminek aega ja muidugi nõuabv see nii õpetajate koolitust, kui korraliku õppematerjali koostamist, aga mida kauem sellega venitatakse, seda halvem."

Kaljurand omalt poolt märkis täna: "Loomulikult peaksid vene lapsed hakkama eesti keelt õppima võimalikult varakult, kuid selleks peab riik looma vajalikud tingimused, palkama rohkem õpetajaid. Praegune olukord, kus inimesed peavad seisma järjekorras, et pääseda eesti keele kursustele, on ebanormaalne."