Taavi Rõivas: Urve Palo, kui usud, et suudad majanduse mühinal kasvama panna, miks end 2014-2015 majandusministrina tagasi hoidsid?

Endine peaminister Taavi Rõivas kritiseerib Urve Palo ja Kadri Simsoni väiteid eilses ETV "Foorumis".

"Hea Urve, kui Sa tõesti usud, et suudad majanduse mühinal kasvama panna, miks sa end 2014-2015 majandusministrina tagasi hoidsid? Või sõltub natuke siiski ka ettevõtjatest ja turgudest? Küsin akadeemilisest huvist," kirjutab Rõivas Twitteris.

Muu hulgas kiitis Palo saates, et riigieelarve on koostatud nii, et kulutame vähem kui maksudena laekub. "Lätis elavad inimesed palju kehvemini kui meil."

Rõivas pragas ka Kadri Simsoniga, kes rääkis saates Tartu maantee väljaehitusest. "Hea Kadri, Tartu mnt Kose-Mäo lõigu neljarealiseks ehitamine sai eelarvestrateegiasse kevadel 2016. Ole kena ja tunnista, et eksisid faktiväitega kui väitsid, et eelmine valitsus alustas ehitust ilma katteta," märkis Rõivas Twitteris.

Rõivas lisas ka: "Üle pika aja võimaldab "Foorumi" teema tuua välja saatekülaliste erinevad vaated põhimõttelisele küsimusele - kuidas juhtida riigi rahandust. Sõbraliku tähelepanekuna - linnahalli remont, mis murdis seisaku ja pani majanduse kasvama, lükati RESga määramatusesse edasi."

