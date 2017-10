Taavi Rõivas skandaali taustal: jätkan ikkagi riigikogus, kuid asespiikri kohast loobun! Peo pärast on häbi, aga võõrast naist ei suudelnud

Ekspeaminister Taavi Rõivas pole nõus sellega, et pidu Malaisias nii käest ära läks, kui täna avalikkusele mulje jäänud.

Eesti Päevaleht kajastas, et septembri lõpus pidas osa Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ametliku delegatsiooni liikmeid Malaisias peo, kus kordasaadetut võib pehmelt öeldes nimetada ebaväärikaks. Delegatsiooni kuulus ka reformierakondlasest ekspeaminister Taavi Rõivas.

"Ta oli juba suudeldes väga agressiivne, juba see oli ebameeldiv, aga see läks edasi. Edasine läks täiesti kontrolli alt välja: ta kiskus mu kleiti üles ja käperdas mind," viitas üks neiu Rõivase käitumisele.

Postimehe otsestuudios väitis Rõivas nüüd, et tema neiut ei suudelnud ning neiu kleiti üles ei tõmmanud, küll aga olevat tal häbi, et olukord üle piiri läks, ta lisas ka, et sisimas on ta otsustanud, et riigikogu asespiikrina ta ei jätka, küll aga ei vabasta ta oma tooli riigikogu saalis - ta jätkab rahvasaadikuna.

Katrin kirjeldas EPLile, et tal hakkas ebameeldivas situatsioonis justkui pea ringi käima... "Sa tahad ja proovid midagi öelda, aga sõnu ei tule. Proovisin sellest olukorrast pääseda, samal ajal tõmbasin temale vastupidi oma kleiti alla, ütlesin korduvalt "Lõpeta!", kui mul selleks võimalus oli," jätkas Katrin. "Sain külmkapi vahelt välja ja kõndisin teda ignoreerides tagasi laua poole."

Peagi pööras mees Katrini sõnutsi end tema poole, vaatas talle otsa ja ütles midagi, mis kõlas nagu: "Ma ei suuda vastu panna tüdrukutele, kellel on sellised silmad nagu sul." Katrin ei osanud sellega midagi peale hakata, ta oli segaduses. "Nüüd siis teeb komplimente?" mõtlesin. "See oli nii ebasiiras, ebavajalik ja vastik." Katrin lahkus.

Rõivas kohtus Katriniga eile ja palus vabandust.

