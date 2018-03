Taavi Rõivas: parteikaaslased tahavad, et omavaheline jagelemine juhtkonnas lõppeks

Endine Reformierakonna esimees Taavi Rõivas leiab, et Reformierakonnas pole leere ega lõhenemist, vaid mõned lahkarvamused juhtkonnas.

Viimastel kuudel on meedia kajastanud Reformierakonna kriisi: vaevu jõuab üks erimeelsus laheneda, kui juba küpseb uus. Vahetult enne riigikogu juhatuse valimisi jagunes Reformierakonna riigikogu fraktsioon kaheks: Pevkuri pooldajad ja uue aseesimehe kandidaadi Kalle Laaneti pooldajad.

Ometigi ütleb Taavi Rõivas, kes oli Reformierakonna esimees aastatel 2014-2017, et mingist sisekriisist rääkida ei saa, kuid nendib et lahkarvamusi juhtkonnas on siiski olnud. "Erakonnas tervikuna ei ole ei leere ega lõhet," ütles Rõivas Delfile. "Minuni jõudnud tagasiside erakonnakaaslastelt on ühene - soovitakse, et omavahelisi jagelemisi ja võimuvõitlust ei oleks ka juhtkonnas. Sellega on võimatu mitte nõustuda," lisas ta.

Rõivas märgib, et erakond siiski suudab oma erimeelsused lahendada, et siis ühtsena 2019. aastal toimuvatele riigikogu valimistele vastu minna. "Kui ikka inimesed tulevad pea iga päev tänaval ligi, et küsida, millal te ometi tagasi tulete, on ilmne, et tugevat ning edukat Reformierakonda soovivad ka väga paljud Eesti inimesed," sõnas Rõivas.