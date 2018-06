Taavi Rõivas on nüüdsest nooremleitnant

President Kersti Kaljulaidi käskkirja kohaselt on endine peaminister Taavi Rõivas ja tema sõber Kalle Palling nüüdsest nooremleitnandid.

"Andsin eile kaitseväe juhataja ettepanekul uued ohvitseriauastmed enam kui 160 kaitseväelasele, neist suurem osa Sõjakooli erinevate kursuste lõpetajad, aga ka äsja ajateenistuse läbinud reservrühmaülemad," kirjutas Kaljulaid selle kohta sotsiaalmeedias.

Rõivas ja Palling läksid reservohvitseride kursusele eelmisel aastal.

"See, et Eesti kaitsmisel on igaüks meist oluline, ei ole mingi sõnakõlks. Olen juba paar aastat pidanud plaani lunastada ülikooliaegne võlg ning teenida Eesti Kaitseväes. Mõni kuu tagasi võtsime koos Kalle Pallinguga ja Hannes Hansoga ette ja panime end reservohvitseride kursustele kirja," kommenteeris Rõivas seda eelmisel aastal.

Presidendi eilset kuupäeva kandev käskkiri näitab, et tema ja Palling lõpetasid kursused edukalt.