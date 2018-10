Taavi Rõivas: mina näen, et Keskerakonna ja EKRE vahel on poliitilist flirti

ERRile antud intervjuus viitab Rõivas Keskerakonna ja EKRE kokkulepitud sõnumitele. "Võtame näiteks Keskerakonna kaitseprogrammi lubaduse taastada sõjaväeline piirivalve, mis on sügav kummardus EKRE-le, kes on pikalt rääkinud, et politsei- ja piirivalveameti ühendamine oli viga." Ta märkis: "Mina näen, et Keskerakonna ja EKRE vahel on poliitilist flirti..."

Reformierakonna ja EKRE võimaliku liidu osas märgib Rõivas: "Kaja Kallas on teinud targalt, et ta pole läinud välistama. Täna on veel päris palju määramatust. Me näeme hirmu, et EKRE tõuseb hästi suureks, nende reiting ongi suur, aga samas teame ka seda, et EKRE-l ei ole just liiga palju inimesi, kes oleksid tugevad [valimisringkondade] esinumbrid, EKRE-ga liitunud avaliku elu tegelased saavad isegi oma pereliikmetelt hurjutada, peetakse rassistiks..."