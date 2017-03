Taavi Rõivas: koalitsioon umbusaldab kogu e-riiki

Endine peaminister Taavi Rõivas arvab, et valitsus seab e-valimisi kärpides ohtu Eesti maine edumeelse riigina.

Eilses riigikogu infotunnis rõhutas peaminister Jüri Ratas korduvalt vajadust muuta edaspidi e-hääletus veelgi turvalisemaks. "Ma olen täielikult selle mõttega nõus, et e-valimiste turvalisust, igasuguseid küberriske tuleb viia nii minimaalseks kui võimalik," sõnas ta.

Võimalike muudatuste osas tõi Ratas välja sellegi, et e-valimiste kestus väheneks seitsmelt päeval kolme päevani. Kaalumisel on seegi, et valimispäeval saab tulevikus oma e-häält valimiskabiinis muuta.

Kaitseminister Margus Tsahkna (IRL) nentis tänases intervjuus Delfile, et valitsuses on analüüsitud nii e-hääletuse perioodi pikkust kui seda, et küberrünnakute taustal tuleks vaadata üle kogu e-hääletuste turvalisus.

Endine peaminister Taavi Rõivas sõnab Delfile, et valitsus, kes kärbib e-valimisi, kaotab suure osa oma usaldusväärsusest e-riigi teemadest rääkimisel ning seab ohtu Eesti edumeelse maine laiemalt. "Umbusaldusavaldust e-valimistele võib ju käsitleda umbusaldusena kogu e-riigi toimimisele."

Ta selgitab, et Eesti e-valimised on unikaalsed kogu maailmas nii oma laia kasutajaskonna kui kõrge turvalisuse poolest - nii identifitseerimisel kui hääletamisel kasutatakse digitaalset identifitseerimist ning digiallkirja, mis vastavad kõrgeimatele turvalisusstandarditele.

Loe veel

"Kui valitsus annab nüüd mõista, et digiallkiri või digitaalne isikutuvastamine ei ole usaldusväärne, siis on see väga negatiivne (ja asjatundmatu) signaal. Olen üsna kindel, et valitsuse liikmete hulgas ei ole kedagi, kes valdaks süviti krüptograafiat (või laiemalt küberturvalisuse teemat), seda kummalisem on populistlik rünnak maailma parimate lahenduste usaldusväärsuse õõnestamiseks," arutleb ta laiemalt.

"Kui Keskerakonna puhul võib mõista nende varasemate lubaduste teatavas pantvangis olekut, siis IRL-il ja sotsidel ei tohiks küll olla ühtegi loogilist põhjust, miks e-riigi arengus tagasikäik anda."