Taavi Rõivas eitab mõtet Peterburi sõita: ma ei pidanud peaministrina ega pea ka praegu kohaseks tipptasemel külaskäiku Venemaale

Eelmine peaminister Taavi Rõivas teatas, et kui tema oli peaminister, siis polnud Eesti vabariigi 100. aastapäeva tähistamise kavas peaministri visiiti Venemaale.

Peaminister Jüri Ratas käis laupäeval Peterburis Jaani kirikus mälestamas 100 aastat tagasi toimunud suurt eestlaste meeleavaldust, mille tulemusel Eesti ala ühendati kahe kubermangu asemel üheks. Reformierakonna poliitik Eerik-Niiles Kross kritiseeris Ratase visiiti.

Krossile vastates kirjutas Pruuli täna Facebookis, et EV100 proloog Peterburis polnud peaminister Ratase idee. "Kui oleksid tahtnud selle sisulise poolega vaielda, oleksid võinud seda teha juba siis, kui reformi valitsus selle heaks kiitis," kirjutas Pruuli.

Täna saadetud vastuses teatas Rõivas, et temal polnud plaani EV100 tähistamise käigus Venemaale minna.

"Tiit Pruuli eksib sügavalt, kui väidab, et ka minul oli plaan (sarnaselt Ratasele) peaministrina alustada Eesti Vabariigi juubelipidustusi isiklikult Peterburi külastades. Ma ei pidanud peaministrina, ega pea ka praegu, kohaseks tipptasemel külaskäiku Vene Föderatsiooni, kes on sekkunud veriselt nii Gruusia kui Ukraina siseasjadesse. Assadi režiimi keemiarünnak tsiviilelanike (sh. laste) pihta muutis Ratase viisidi aja veel eriti ebasobivaks (näiteks Suurbirtannia välisminister Boris Johnson otsustas oma plaanitud Venemaa-külastuse ära jätta)," teatas Rõivas.

"Olen nõus Sven Miksegiga, kes kritiseeris hiljuti teravalt Mihhail Stalnuhhini kavandatavat Venemaa-visiiti ning taunis naiivset soovi tihendada majandussuhteid riigiga, kelle vastu on kehtestatud Euroopa Liidu sanktsioonid. Seda enam ei ole ka valitsuse liikmetel kohane rahvusvahelist õigust jalge alla tallunud agressori suunas püüdlikult viisakuskummardusi teha," lisas Rõivas.

"EV100 programmi koostades oli Peterburis toimuv üritus mõeldud eeskätt proloog-kontserdina, mitte pidustuste ametliku avalöögina või peaministri/presidendi Venemaa-külastusena. Ametlik avalöök oli plaanis anda 16. aprillil Eestis ning teha seda Vabariigi Presidendi osalusel. Mulle teadaolevalt oli Peterburis toimuva ürituse peaministri tasemel rõhutamine justnimelt Ratase isiklik idee, mitte näiteks välisministeeriumi soovitus," kommenteeris Rõivas toimunut.

Ka Kross lisas täna, et Peterburi minek oli just Ratase idee. "Nagu ütlesin. 1917 aasta kevade eestlaste meeleavaldus Piiteris oli aus ajalooline sündmus ja selle meenutamine on väärt ettevõtmine.

Eesti Vabariigi peaminister peab aga suutma mõista oma käikude ja kohalolu sümboolset tähendust. Ratase visiit oli tema valik ja eelistus. Minu eelistus olnuks, et Eesti peaminister tänases olukorras Venemaale ei sõida," teatas Kross Delfile.

"Aga hea küll. Ratas tahtis sõita ja ma oleksin olnud valmis seda taluma, kui ta ei oleks tõtanud oma sõidule valeõigustusi otsima," lisas Kross.

"Kevadel 1917 ei nõutud Eestile iseseivust. Peaministri büroost käibele lastud fraas, mida ka peaminister ise korrutas, et "Peterburis on Eesti iseseivuse häll", on nii ajalooliselt kui hoiakuliselt vale," kritiseeris Kross.

"Mitmed Ratase kaaskondlased on juba hüüatanud: "aga Balti kett".

Balti kett toimus esiteks Balti riikides ja teiseks nõuti seal iseseivust. Täpne ajalooline paralleel oleks ENSV-st valitud N Liidu Ülemnõukogu saadikute nõudmised Mosvas 1989 aastal. 1917 nõuti autonoomiat Venemaa koosseisus, 1989 isemajandamist NSVLiidu kooseisus. Saavutatigi NSVL Ülemnõukogu seadus Eesti NSV, Läti NSV ja Leedu NSV majandusliku iseseisvuse kohta. Kindlasti tähtis ja meenutamisväärt aktsioon. Aga see ei aseta Eesti taasiseseivumise hälli Moskvasse," selgitas Kross oma kriitikat.

"Päevalehe juhtkirjaga olen aga igati päri. EV 100 on selleks tõepoolest liiga sümboolne tähtpäev, et seda erakondlikku kähmlusse kiskuda. Samuti on ta liiga tähtis, et selle abil ajalooliselt silmakirjatseda," teatas Kross.