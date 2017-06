Taavi Pukk: tööinspektsiooni loogika järgi peaks ka koolis käimise liiga ohtlikuks kuulutama

Tööinspektsioon keelas alla 12-aastaste lehelapseameti, kuna lehe müügitöö lapsele füüsiliselt liiga raske ja rahaga arveldamine ohtlik. Tallinna Kesklinna vanema Taavi Puki hinnangul ollakse laste kaitsmisel nii agarad, et see muutub hoopis piiramiseks.

„Tööinspektsioon on otsustanud, et suvine ajalehtede müük tänavatel on lastele raske ja ohtlik töö ning muudab nad õnnetuks. Liiklus on ohtlik, raha kasutamine on ohtlik, kott on raske, narkomaanid varitsevad jne. Kõik on ohtlik!” oli pukk irooniline.

Puki arvates ollakse laste õiguste kaitsmisel antud juhul nii agarad, et kaitsmine muutub hoopis piiramiseks. „Laste suvist töölkäimist ja rahateenimise võimalusi on niigi hoogsalt kärbitud ning nüüd on asutud veel viimaseid likvideerima. Võib olla järgmiseks keelata ka õpilasmaleva laadsed lapsi ja noori õnnetuks tegevad nähtused?” küsis Pukk.

Tema hinnangul tõstatas Ekspress Meedia juht igati õige küsimuse. „Tööinspektsiooni loogika järgi peaks ka koolis käimise liiga ohtlikuks kuulutama, sest seda tehes peavad lapsed tänaval liikuma,” märkis Pukk

„Mul on tuline kahju, et Ekspressi lehelapsi sel suvel tänaval ei kohta. Kui varasemalt mõne lehelapsega kokku sattusin, siis ostsin üldjuhul ikka temalt ajalehe. Mis sellest, et töö juures sama leht olemas või isegi juba loetud. Lehelapselt ostetud leht oli hoopis parem! Usun, et täpselt samamoodi arvavad veel paljud,” arvas ta.

„Loodan, et lehelapsed siiski ajalukku ei jää, vaid rõõmsat hõiget "Kas Ekspressi soovite, mul on vaid kolm lehte jäänud!" saab ikka ja jälle tänavatel kuulda,” soovis Pukk.

Inspektsiooni hinnangul saaks alla 12-aastane laps lehelapsena töötada, kui töö on vaadeldav sisuliselt kerge reklaamivaldkonna tööna. „See aga eeldaks, et lapsed ei peaks ise tassima rasket ajalehekotti, nende tööaeg vastaks seadusele ehk oleks näiteks koolivaheajal kolm tundi päevas ja nad ei peaks ise arveldama tänaval rahaga. Ehk see töö oleks võimalik näiteks täiskasvanud juhendaja pideval juuresviibimisel. Täiskasvanu juuresviibimine annaks lapsele turvatunde ja vähendaks kindlasti ka võimaliku ründe ohtu,” kommenteeris Eesti Päevalehes olukorda tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Miidla-Vanatalu.