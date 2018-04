Taavi Pukk Tallinna TV osalisest müügist: tõenäoliselt sel aastal ei juhtu veel midagi

Tallinna televisiooni (TTV) juhatuse liikme Taavi Puki sõnul on telekanalil olemas huvi leida kaasaomanik, kuid võimalikud investorid soovivad tõenäoliselt esmalt ära oodata, millised on uuenenud kanali muudatuste tulemused.

Pukk märkis, et sündmustest pole mõtet ette rutata ja olukord TTV osaluse müügiga on sama, mis veebruari keskel. "On olnud huvi tundmise kontaktid, aga konkreetsete läbirääkimisteni pole me jõudnud," ütles Pukk Delfile.

Puki sõnul on TTV osaluse müügi näol tegemist keerulise protsessiga, kuhu tuleks kaasata linnavolikogu, kelle otsusel sihtasutus loodi; Tallinna linnavalitsus ja kanali nõukogu.

Müügiprotsessiga edasi liikumist ei välista ka Tallinna linnapea ja TTV nõukogu esimees Taavi Aas, kuid nõukogu pole Puki kinnitusel TTV osaluse müüki otseselt veel arutanud. "Kui rääkida teoreetiliselt, siis alles sellisel juhul on võimalik nõukogu tasandil asja arutama hakata, kui on olemas investor, kes tunneb osaluse ostmise vastu kindlat huvi ja on ka mingi nägemuse esitanud. Nõukogu esimees on seisukohal, et minnakse edasi koos partneritega kui võimalik ja omapäi kui vajalik," rääkis Pukk.

Kindlat graafikut TTV osaluse müügi kohta koostatud ei ole, sest see sõltub suuresti sellest, millised on uue juhtkonna vedamisel ellu viidud programmimuudatuste ja muude reformide tulemused.