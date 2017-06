Taavi Kotka kandideerib valimistel: tahan, et Sten Tamkivi koliks tagasi Viimsisse

Edukas ettevõtja, e-Eesti üks eestvedajaid ning hiljuti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri ametikohalt lahkunud Taavi Kotka teatas täna, et astub poliitikasse ning kandideerib kohalikel valimistel Viimsi vallas.

Oled siiani silma paistnud apoliitilisusega. Miks otsustasid nüüd astuda esimese sammu ja kandideerid kohalikel valimistel Viimsis Reformierakonna nimekirjas?

Ma ei kuulu siiani ühtegi erakonda ja ei plaani astuda ka. Kandideerin Viimsis, sest ma elan siin ja tahan valla arengusse panustada. Kogesin avalikus sektoris töötades, et kohalik omavalitsus suudab rohkem oma elanike jaoks ära teha, kui tal on olemas tugev erakondlik side ja üksik hunt ei saavuta midagi. Nendest eeldustest lähtudes tänasel poliitilisel maastikul palju valikuid ei ole. Vestlesin pikalt Siim Kallasega, kes ka Viimsis kandideerib, ning otsustasin Reformierakonna nimekirja kasuks.

Viimsi vallavalitsuse ja -volikogu kuvand on läbi aastate olnud kui üks sahkerdamiste pesa. Ükskõik, kes võimul on, ikka tundub, et aetakse oma asja planeeringute, ehituste, kinnisvaraga. Kas sa ei karda, et sellele karusellile astudes määrid ka enda ära? Kas sa ei karda pettuda?

Kui Su koduvald on sahkerdamiste pesa, kas siis peaks pigem eemalt pealt vaatama, niisama targutama ja mitte sekkuma? Ajalehes arvajaid ning näpuga näitajaid on kõik kohad täis. Loomulikult on olemas risk, et midagi ei muutu ja kõik läheb vanaviisi edasi ning milleks üldse üritada. Aga kui kõik nii mõtlevad, siis mis läheb paremaks?

Märgi saab külge nii kui nii, vahet pole, kas sa oled asekantsler või poliitik. Kui sa tahad avalikus sektoris midagi ära teha ja mitte niisama tiksuda, siis ikka on neid, kellele su tegevused ei meeldi või kellele varba peale astud ning infoajastul suudab iga huvigrupp olla äärmiselt häälekas.

Millised on su eesmärgid kohaliku taseme poliitikas? Mida tahad ära teha?

Et Viimsisse tuleks juurde rohkem tarku töökohti ja ei peaks Tallinnasse tööle sõitma. Et Pirita tee ummikute põhjus ei asuks koolide edetabeli 68. real. Et elukeskkond oleks turvaline ja pidevalt arenev. Et Sten Tamkivi koliks tagasi Viimsisse. Kõlab nagu poliitik juba?

Samas ilma naljata - mis on Viimsi Suur Plaan? Jääda Tallinna magalaks? Viimsi suudaks olla enamat. Tahan aidata selle suure plaani välja mõtlemisse ja ellu viimisse. Igasugune keskkonna arendamine ja parendamine vajab raha. Sihipärase tööga on võimalik Viimsi valla tulusid suurendada. Oskaksin siin kaasa aidata.

Ütled, et Viimsi peaks nii-öelda magala staatusest edasi arenema. Mis tingimused peaksid olema kaetud, et näiteks rohkem IT-ettevõtteid otsustaks kolida oma kontori Viimsisse?

Viimsis on väga hea elukeskkond ning toimiv teenindussektor. Samas suur osa elanikest sõidab hommikul vallast minema ja õhtul tagasi. Tarkade töökohtade meelitamiseks täna keskkonda pole, alates kvaliteetsetest äripindadest, rääkimata tipptasemel koolist. Tugevaid ankurpunkte on vaja - näiteks rahvusvaheline kool, kus paralleelides õpitakse nii eesti kui inglise keeles. Valla keskus tuleb üles ehitada. Potentsiaal kõige selle loomiseks on olemas.

Kas kohalikel valimistel osalemine ja soov saada volikokku tähendab, et lähiaastatel sa oma tööalastes plaanidest Eestist kaugemale ei vaata?

Minu töö on juba täna suures osas Eestist väljaspool, aga ma elan Eestis ja mu lapsed käivad siin lasteaias-koolis.

Ja poliitilist perspektiivi arvestades, kas plaanid ka 2019 riigikokku kandideerida?

Riigiametnikuna nägin väga lähedalt Eesti riigi juhtimist või õigem on öelda „kulgemist". Kinnine süsteem, mis ei taha muutuda. Eesti on ägedas konkurentsis teiste riikidega ja poliitikutest ministrid ei vea välja. Nende asemel peaksid olema professionaalsed juhid, kes peaministri all ühise meeskonnana suudaksid tegutseda. Saan aru, et see seisukoht ei ole enamikule vastuvõetav ning seetõttu enne kui ei teki avatud mõttemaailmaga poliitilist jõudu, kes just riigijuhtimist radikaalselt reformida tahaks, ei näe ma põhjust riigikokku kandideerimiseks.