Taavi Aasa umbusaldamise tarbeks loobuvad viis linnavolinikku ajutiselt oma kohast

Tallinna linna valimiskomisjon peatas isiklike sooviavalduste alusel kolmeks kuuks Taavi Rõivase, Keit Pentus-Rosimannuse, Remo Holsmeri, Eerik-Niiles Krossi ja Heli Tederi linnavolikogu liikme volitused.

Dramaatiline samm tuleneb usutavasti asjaolust, et ülalnimetatud isikud on praegu siin-seal mööda maailma laiali, näiteks Eerik Niiles Kross on reisil Malawis, Rwandas ja Zambias, Taavi Rõivas on aga õppusel Siil.

Homme varahommikul on ent opositsioonil vaja iga häält, et linnapea Taavi Aasale umbusaldust avaldada. Umbusaldusavalduse tarbeks on suutnud oma röökivad erimeelsused unustada ja ühise laua taha istuda isegi sotsiaaldemokraadid ja EKRE.

Otsustav hääl võib selles protsessis jääda volikogu üksikule hundile, kunagisele linnapeale Edgar Savisaarele. Usutavasti tema soosingu jahil käisid mõne nädala eest Savisaare Hundisilma talus lõunal abilinnapead Tõnis Mölder ja Vadim Belobrovtsev ning volikogu esimees Mihhail Kõlvart.

Seega, Tallinna linna valimiskomisjoni otsuse kohaselt täidavad eelnimetatute asemel 8. maist linnavolikogu liikme kohuseid Toomas Kruusimägi, Eeve Kivi, Liina Hermaküla, Eero Merilind ja Toomas Kärk.

Umbusalduse algatanud 37 opositsioonisaadikut neljast erakonnast heidavad Taavi Aasale ette Tallinna korruptsiooniprobleemide eiramist ja suutmatust linna juhtimisega toime tulla ning ei pea seetõttu võimalikuks Aasa jätkamist Tallinna linnapeana.