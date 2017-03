Taavi Aasa plaan B: kui riik ei saa linnahalli taastamist rahastada, otsitakse abi erasektorist

Tallinna linnahalli renoveerimine läheb maksma üle 100 miljoni euro ning kuigi valitsus kavatseb projekti toetada 40 miljoni euroga, pole sada protsenti kindel, et see seadusega kooskõlas on.

Linnavolinik Ants Leemets (IRL) esitas linnapea Taavi Aasale arupärimise, kus küsis, kas riigipoolne rahaline toetus Tallinna linnahalli taastamiseks pole keelatud riigiabi.

Aas kostis: "Eeldatavalt ei ole tegemist keelatud riigiabiga, kuna ehitusmaksumus on muinsuskaitse avalikust huvist tulenevalt kahekordne ja seega ühekordne riigiabi tulevaste tavalisest suuremate kapitalikulude osaliseks katmiseks ei anna eeldatavalt hoone rentnikust konverentsikorraldajale olulist konkurentsieelist."

Leemets uuris, et kui selgub, et riigipoolne rahaline toetus siiski on ebaseaduslik riigiabi ehk riigipoolne tugi jääb saamata, kuidas kavatseb linn leida linnahalli rekonstrueerimiseks vajaliku raha.

"Linna eelarve ja huvi korral eraoperaatori kapitali kaasates," vastas Aas. Linna rahakoti jaoks oleks kogumaksumus pehmelt öeldes märkimisväärne kulu. Linnahallist konverentsikeskuse ja kontserdisaali vormimine läheb hinnanguliselt maksma umbes 105 miljonit eurot. Valitsusliit on lubanud leida 2018. ja 2019. aasta riigieelarvest selleks kokku ligi 40 miljonit eurot.

AS Linnahallil on ka suured jooksvad kulud. Palgal on 12 töötajat, pluss neljaliikmeline nõukogu. Tänavu on palgafond kokku 185 000 eurot, mullu oli see üle 30 000 euro väiksem.