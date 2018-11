Taavi Aasa juhitud Tallinna linnavalitsusel täitub esimene tööaasta

"Tallinn on kasvav linn, üks väheseid Eestis. Mul on hea meel, et sel aastal sai Tallinnast 450 000 elanikuga linn," tõi Aas välja. "Oleme paljudele inimestele Eestist ja kaugemalt magnetiks."

Aas meenutas, et aasta jooksul on valminud Haabersti sild ja ristmik, uuenes Tammsaare park ja kohe on valmimas uuenenud Gonsiori tänav. „Oleme käima lükanud kauaoodatud Reidi tee ehituse ja uuendanud ohtliku Pärnamäe tee ja Narva maantee ristmiku“, mainis Aas.

Aas tõsi esile veel tänavu sügisel valminud Pirita Kose lasteaia laienduse, Mustamäe tervisekeskuse ja alanud Kalevi staadioni remondi.

Aasa hinnangul on linnavalitsuse edasises töös oluline ka sotsiaalse mõõtme silmas pidamine. Linn on tõstnud pensionilisa eakatele 100 euroni ja seab järgmise aasta eelarve prioriteediks puuetega inimeste toetamise.

Aasa sõnul pakub praegune linnavalitsus head kombinatsiooni kogemustest ja nooruslikust energiast. „Mul on hea meel, et teeme koostööd koalitsioonis Eestimaa Rohelistega ja ma usun, et kaasame varasemast paremini nii teisi erakondi kui ka kodanikeühendusi,“ ütles linnapea.

Taavi Aasa juhitud linnavalitsus astus ametisse 2017. aasta 9. novembril.

Sinna kuuluvad veel abilinnapead Kalle Klandorf (transport ja kommunaal), Vadim Belobrovtsev (haridus, sport ja kultuur), Tõnis Mölder (sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond), Züleyxa Izmailova (keskkond ja kaasamine), Eha Võrk (linnavara), Andrei Novikov (linnaplaneerimine) ja Aivar Riisalu (ettevõtlus).