Taavi Aas vastab opositsiooni kriitikale: TLT nõukogu on vastanud ja vastutanud. Erinevalt haigekassa ja Tallinna Sadama nõukogudest

"Kui keskkriminaalpolitsei on asja juba kuude kaupa uurinud ega jõua ka niipea mitte kuhugi, siis kuidas peaks me olema neist informeeritumad? Politsei jälgimisvõimalused on oluliselt laiemad. Pigem tekitavad sellised küsimused mulje, et uurimise sisu ja keerukust alahinnatakse. Kui kõik oleks selge, siis mida seal veel uurida?" küsis Aas.

Linnapea soovitab mitte kiirustada ja lasta uurimisorganeil teha oma tööd. "Aga kiirustamine tabab ju isegi selliseid elupõliseid õigusemõistjaid nagu Helve Särgava, kes soovitas juba Jaanus Vingi kusagile üksikule saarele maad kaevama panna. Veel enne süüdistuse esitamist," märkis Aas.

Reformierakonna fraktsioonijuhi Kristen Michali ja IRL-i fraktsiooni juhtiva Riina Solmani kriitika, et linna äriühingud on politiseeritud, ei ole Aasa sõnul asjakohane.

"Pole midagi imelikku selles, et nõukogus on poliitikud. Nad ei ole seal seepärast, et nad on poliitikud, vaid seepärast, et nad on otsustuskogudes ja saavad otsuste langetamiseks vajalikku teavet. Nii tõuseb nende käsi ilmselt kergemini hääletama ühistranspordi eraldiste poolt eelarvetes. Ja nad on nõukogus omaniku ehk linna esindajana," selgitas Aas.

"Ma küsiks vastu, kus on reformierakondlaste vastutus Tallinna Sadama korruptsioonijuhtumi eest?" päris Aas.

"Ma mäletan Lõuna-Eesti sünnitusosakondade kinnipanekut, mille puhul vist reformierakondlane Maris Lauri ei suuda ise ka meenutada, et ta haigekassa nõukokku kuulub ja sellel kõigel juhtuda on lasknud," torkas linnapea.

Aasa sõnul polekski nagu haigekassal nõukogu olnud. "Nagu ka Tallinna Sadamal. Erinevalt Tallinna Linnatranspordi AS-ist, kus juhid ei poe peitu, vaid vastavad ja vastutavad."

Aprilli alguses pidasid keskkriminaalpolitsei ametnikud kinni TLT neli juhtivtöötajat, kellest kolme kahtlustatakse riigihangete nõuete rikkumises ning eelise andmises ja ühte altkäemaksu võtmises.

Kahtlustatavate hulka kuuluvad Tallinna linnatranspordi aktsiaseltsi juhatuse liige Alar Urm, bussiliiklusteenistuse direktor Andres Herkel, bussiremonditöökodade juht Hannes Erbsen ning bussiremonditöökodade asejuht Jaanus Vink.

Kriminaalmenetluse tähelepanu keskmes on kasutatud busside ostmise hanked alates 2012. aastast. Ühele juhtivtöötajale heidetakse samuti ette suures ulatuses altkäemaksu võtmist ajavahemikul 2012-2017 selle eest, et kindlad ettevõtted saaks eelise nii kasutatud busside kui ka remonditeenuste ja kaupade hankimise käigus. Altkäemaksuna saadud vara maht küündib kokku 2 miljoni euroni.

Lisaks peeti kinni veel kolm inimest, kes on seotud kaupade ja teenuste tarnimisega TLT-le.