Taavi Aas: vägivald Tallinna tänavatel peab kiirelt lõppema!

„On murettekitav, kahetsusväärne ja lubamatu, et nii tallinlaste kui ka külaliste turvatunne meie pealinna tänavatel on märatsevate noortekampade tõttu kõikuma löönud,“ ütles Tallinna linnapea Taavi Aas.

„Ootan väga, et siseminister Andres Anvelt leiab aega, et kohtuda minu, munitsipaalpolitsei juhataja ja Põhja politseiprefektiga, et kord linna tänavatel taastada ja noored keskenduksid kohe algavale uuele kooliaastale.“