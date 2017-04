Taavi Aas: vägisi ei saa ooperiteatrit mere äärde viia

Rahvusringhäälingu uudise valguses rõhutab Tallinna linnapea Taavi Aavas, et rahvusooperit ei saa mere äärde viia, kui ei nemad ega kultuuriministeerium seda ei taha.

"Sadama juurde ooperi kavandamine oli vaid üks variant, mida millest loobuti ja mida liiga tõsiselt ei kaalutudki. Rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäe on kinnitanud, et nad loobusid sellest variandist liigse kauguse tõttu kesklinnast ja sadama läheduse tõttu," märgib Aas Raepressi saadetud teates.

"Teiseks, ehkki uudisest jääb mulje, nagu rajataks tankla mere äärde. Tegelikkuses lahutab tanklat merest nii rannaala kui ka Pikksilma tänav," jätkab ta.

"Kolmandaks, ühtegi tanklat selle sammuga Tallinnasse juurde ei tule, tegemist linnahalli juures oleva tankla kolimisega Pikksilma tänava juurde ja see on olnud Circle K huvi paikneda sadama sissepääsu lähedal, kus on ka omajagu liiklust. Tankla pakub ka inimestele võimalust käia WCs ja üht-teist süüa osta."