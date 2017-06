Taavi Aas: vaadates Keskerakonna häid reitinguid oleks üllatav, kui loodaks mingi alternatiivne valimisnimekiri

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas ütles erakonna endise juhi Edgar Savisaare teadet valimistel kandideerimise kohta, et Keskerakonna reitinguid arvestades oleks ta üllatunud, kui loodaks ka alternatiivne nimekiri sügisesteks valimisteks.

Aasa sõnul on Savisaare kandideerimine sügisel tema isiklik otsus. "Arvan, et kandideerimine sõltub eelkõige tema tervislikust olukorrast," ütles Aas Delfile ning lisas, et Savisaarega rääkinud sel teemal ta ei ole.

"Vestelnud me ei ole. Vaadates Keskerakonna väga häid reitinguid oleks üllatav, kui loodaks mingit alternatiivset nimekirja keskerakondlaste poolt," usub Aas.

Eile teatas Keskerakonna endine juht, hetkel kriminaaluurimise all olev Edgar Savisaar, et kandideerib sügisel kohaliku omavalitsuse valimisel. Veel eelmisel nädalal teatas Savisaar, et ta on liiga haige, et osaleda kohtuprotsessil.

"Hiljuti rõõmustasin, et kolmest patoloogist ja ühest kardioloogist koosnev komisjon on mind piisavalt terveks tunnistanud. See on hea! Kui ma võin minna kohtusse ennast kaitsma, siis võin minna ka kohalikele valimistele oma mandaati uuendama. Need on mul 20ndad valimised, kui kokku arvata kohalikud, riigikogu, Euroopa Parlamendi, NSV Liidu rahvasaadikute kongressi ja Eesti Kongressi valimised," kirjutas Savisaar Facebookis.

Tallinna linnapea ametist kõrvaldatud Savisaar on kohtu all altkäemaksu võtmise süüdistusega. Ta soovis kriminaalasjast vabanemist, sest ta on parandamatult haige ja Savisaare arsti sõnul on kohtuprotsess tema tervisele ohtlik. Ekspertiis leidis aga, et Savisaar võib protsessil osaleda, kui ta oma tervist hoiab.

Savisaar jättis ebaselgeks, kas ta kandideerib Keskerakonna nimekirjas või mõnes konkureerivas nimekirjas.