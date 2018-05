Taavi Aas: umbusaldajatel puudub ettekujutus Tallinna edasi juhtimisest

Umbusaldushääletuse algatajatel puudub ettekujutus, kuidas Tallinna edasi juhtida, ütles Tallinna linnapea Taavi Aas.

"Selleks, et juhtida linna, ei piisa vastuolemisest. Keskerakonnata seda linna juhtida on kas võimatu või võimalik väga ebaefektiivsel moel," ütles linnapea Aas, juhtides tähelepanu, et neljapealise moodustise kooshoidmine nõuaks üliinimlikku pingutust.

Aasa sõnul toimub umbusaldushääletus otsitud põhjustel. Linnamajandus on heas seisus, mida tõendavad rahvusvaheliste reitinguagentuuride hinnangud. Samuti on Tallinn jätkuvalt magnetiks, mida tõendab linna elanikkonna kasv viimase aasta jooksul 5100 elaniku võrra.

"Negativismi ja Tallinnast maapealse põrgu maalimisega elu edasi ei vii," sõnas ta. "Isegi ummikud, mida meile ette heidetakse, on tegelikult teetööde tagajärg ja linna arengu märk."

Aasa sõnul on linnas olnud ka vähem uhkeks tegevaid olukordi mõningate töötajate ebaaususe tõttu, kuid neile on reageeritud otsustavalt. "Ka parimates peredes võib mõni pereliige minna eksiteele," kahetses Aas Tallinna Linnatranspordi ASis puhkenud skandaali. "Pigem kõnelevad need skandaalid, et tõmbetuul teeb õhu puhtamaks."

Aas tänas kõiki, kes ei liitunud umbusaldusavaldusega. "See linn rajati positiivse lähenemisega ja sellega saab teda edasi viia ka tulevikus," sõnas Aas.