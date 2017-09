Taavi Aas: teade sellest, et Tallinn keelab rulasõitu, on vale

Rahvusringhäälingu uudistesaates AK eile avaldatud uudis, et Tallinn hakkab rulatamist keelama, on vale ja eksitav, ütles Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas.

Aktuaalse Kaamera saatelõigus mainiti, et Tallinna linn soovib rulatamist keelata Vabadussõja Võidusamba ja nn superministeeriumi maja ees. „See ei vasta tõele,“ kommenteeris Taavi Aas uudist. „Tallinna linnal pole mitte mingisugust soovi rulatamist keelata,“ vahendas raepress Aasa.

„Eriti eksitav on rääkida rulatamise keelamisest nn superministeeriumi ees asetseval eramaal, kuna Tallinna linn ei ole selle omanik,“ lisas Aas ja selgitas, et sellele krundile on Riigi Kinnisvara Aktsiaselts seadunud eraarendaja kasuks hoonestusõiguse. Rulatamist keelavad märgid on sinna paigaldanud krundi omanik, mitte Tallinna linn.

Aas osutas, et Vabadussõja võidusamba ümbrus kuulub Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile ja RKAS on tõepoolest soovinud selles piirkonnas rulatamise lõpetada. „Mis puutub Vabaduse väljakusse, mis on üks rulatajate meelispaik, ei näe Tallinna linn võimalust rulatamist keelata. Ka linna transpordiameti juhataja asetäitja ütles saatelõigus selgelt, et otsust rulasõitu keelata pole,“ rääkis Aas.

„Rulakeelu märgid on seaduse silmis liiklusvälised teabevahendid ja liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa tee kaitsevööndisse annab tee omanik. Tallinna linn tee omanikuna selliseid lubasid antud kohtadesse väljastanud ei ole,“ sõnas Aas.

Rulasõitmise keeldu kujutavad liiklusmärgiga sarnased liiklusvälised teabevahendid tuleb Tallinna Transpordiameti nõudel eemaldada, omaniku loata liiklusvälise teabevahendi paigaldamise eest on liiklusseaduse kohaselt on õigus trahvida kuni 3200 euroga.