Taavi Aas: Tallinna linn on usaldusväärne panga loomiseks, finantsinspektsiooni argumendid on poliitilised

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas peab arusaamatuks finantsinspektsiooni otsust mitte menetleda edasi Tallinna linna Ühistupanga tegevusloa taotlemist.

"Tallinna finantsilist usaldusväärsust on hinnanud nii rahvusvahelised reitinguagentuurid Fitch ja Moodys ja mõlemad on hiljaaegu Tallinna reitingut tõstnud," osutas tegevlinnapea, mainides, et Tallinn pälvis Moodyselt A2 reitingu.

"Tallinna puhul hindavad agentuurid, et Tallinn on madala krediidiriski tasemega, samas kui näiteks igati lugupeetav ettevõte Eesti Energia kuulub mõnevõrra suurema, mõõduka krediidiriski kategooriasse. Rahvusvahelised vaatlejad tõid alles aprilli alguses välja Tallinna küllaldased likviidsuspuhvrid, mõõduka võlakoormuse ja eduka kulude vähendamise," selgitas Aas.

Aasa sõnul on tal tekkinud mulje, et finantsinspektsiooni argumendid on pigem poliitilised kui finantsilised. "Nad soovivad linnapea Edgar Savisaare kohta materjale, kuid Edgar Savisaar pole täna kuidagiviisi linna juhtimise juures. Ta on ametist kõrvaldatud ja seega pole küsimus temalt saadavast infost asjakohane," ütles Aas.

Aas on veendunud, et Ühistupanka vaja, sest väga paljud inimesed pole Eesti tänase finantsteenuste turuga rahul ja peavad seda liialt kontsentreerunuks. "Kohalikus omanduses pank, mis peab oma tegevuse puhul silmas ka sotsiaalseid aspekte, võiks paljudele headele algatustele õla alla panna," sõnas Aas.