Taavi Aas: Tallinn tunnustab politsei otsustavat tegevust noarünnaku tõkestamisel

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas kiidab Tallinna politseid kriitilise juhtumi operatiivsel lahendamisel, mis leidis aset täna ennelõunal Vabaduse väljaku piirkonnas.

Aasa sõnul jääb turvalisus Tallinnas linnavalitsuse prioriteediks ka edaspidi, teatas raepress.

„Mul on hea meel, et tallinlased võivad ennast tunda turvaliselt, kuna meie politsei suudab tegutseda kiirelt ja otsustavalt. Linnavalitsus on toetanud varem ja toetab ka edaspidi igati politsei tegevust turvalisuse tagamisel,“ kinnitas Aas.

Täna kella 11.10 ajal sai politsei teate et mööda Harju tänavat liigub Vabaduse väljaku suunas nugadega vehkiv mees. Politsei reageeris väljakutsele ja läks sündmuskohale. Korrakaitsjad palusid mehel noad käest visata ja peatuda. Mees ei allunud korraldustele. Pärast korduvate korralduste andmist olid korrakaitsjad sunnitud tegema hoiatuslasu õhku. Selle peale mees endiselt ei allunud korraldustele, vaid hakkas lähenema politseinikele noad käes. Politsei kasutas teenistusrelva mehe peatamiseks.