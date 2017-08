Taavi Aas sotside valimislubadustest: päevapealt saab lepinguid lõpetada ainult nagaaniga varustatud bolševik

Lugedes sotsiaaldemokraat Rainer Vakra ettepanekuid kohalikeks valimisteks, tundub, et kandidaati ei kammitse kehtivad seadused ega eelarvepiir, ta oleks justkui vabanenud maa külgetõmbejõust, ütles Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas.

Vakra lubab näiteks lõpetada päevapealt Sõõrumaa koolide lepingud. „Igaüks, kes teab midagi seadustest, teab ka seda, et kehtivaid lepinguid saab üles öelda kas kompensatsiooni makstes või kohtuvaidluse teel,“ kommenteeris Aas. „Lepingute lõpetamine on põhimõtteliselt võimalik, kuid päevapealt saab lepinguid tühistada üksnes nagaaniga varustatud bolševik, mitte seadusi austav inimene. Loodan, et sotside volikogu esimehe kandidaat Helve Särgava teeb siinkohal linnapeakandidaadile selgitustööd mida saab lubada ja mida mitte.“ Tegevlinnapea sõnul on Tallinna linn juba astunud praktilisi samme, et leida koolide haldamiseks ja remondiks soodsam lahendus.

Vakra lubadus rajada trammiteed Nõmmele, Lasnamäele ja Haaberstisse ei sisalda aga ühtegi finantskalkulatsiooni. „See ettepanek maksaks vähemalt 200 miljonit eurot ja eeldaks, et järgmise nelja aasta jooksul ei tõuse muuseas ühegi lasteaia- ega kultuuritöötaja palk. Ta jätkas, et ettepanek päevapealt linnapank kinni panna kõneleb samuti ebapädevusest, sest esiteks pole olemas linnapanka, vaid linn on üks liige paljudest Eesti Ühistupangas. „Ühistupangal on hulk osapooli ja isegi Tallinna linna lahkumine sellest pangast ei tähenda automaatset panga likvideerimist,“ tõi ta välja.

Keskerakonna linnapeakandidaat lisas, et Tallinna Televisiooni sulgemine on halb mõte olukorras, kus sellest on saanud üks väheseid allesjäänud vabalevi kanaleid ja vaatajate arv kasvab. „Pealegi on Tallinna Televisiooni vaatajate arv suurem kui näiteks ETV+-l, mille sulgemisest ei kõnele keegi,“ ütles ta.

Aasa sõnul kõlab Vakra mõte vaadata üle konkreetselt keskerakondlastest töötajate pädevus tagakiusamisena poliitiliste vaadete eest. „Pole kuulda olnud, et kusagil tegeletaks näiteks sotsiaaldemokraatidest töötajate väljajuurimisega ja see oleks ka põhiseadusega vastuolus olev,“ rõhutas Aas.