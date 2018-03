Taavi Aas sellest, et tallinlaste raha PBK-sse külvatakse: mõistlik on seal meie propagandat teha

Eilsel Tallinna linnavolikogu istungil sõnas linnapea Taavi Aas, et PBKs miljonite eurode eest saadete ostmisel on selge põhjus - nii saab propagandat teha.

Näiteks hiljuti sõlmis Tallinna linnakantselei uue lepingu, mille kohaselt ostetakse PBKs kolm uut saadet, see läheb maksma üle poole miljoni euro. Eilsel linnavolikogu istungil vastas selleteemalistele küsimustele Taavi Aas.

"Pigem on mõistlik teha meie oma propagandat just nendes kanalites, mida vaadatakse, et seal jääks vähem aega teha meievastast propagandat."

Hiljem ta lisas, et ei viidanud Keskerakonna propagandale.

"Kremlisõbralikud kanalid on propagandaks saanud üle 3 miljoni ja antavad summad suurenevad iga aasta. Aastaid on hämatud inimeste teavitamisest," viitas Kristen Michal Facebookis.

"Eile õhtul otsustas ametlik linnapea Taavi Aas, et tal kama ja ütles välja, et ostetaksegi propagandat meie kõigi raha eest. Kui aru sai, mis juhtus, üritas kiiresti parandada, luues muljet, et Eesti riik justkui oleks huvitatud propagandast PBKs. Kindlasti ei ole, Eesti riik kulutab iga aasta suuri summasid Kremli mõjutustegevusega võitlemisele, see mida PBKsse maksumaksja rahaga ostetakse on Keskerakonna enesereklaam. Maksumaksja rahaga on mu meelest palju vajalikumat teha kui toetada Eesti sõltumatuse vastaseid sõnumeid."

Taavi Aas täpsustas Delfile, et linn tõepoolest tellib Pervõi Baltiiski Kanalist saateid ja teeb seda juba 14 aastat.

Loe veel

"Tallinna linna tellitavad saated kõnelevad linna teemadest, olgu selleks Reidi tee või Haabersti ristmik. Soovitan neid vaadata, neid teevad Eesti vaatajale hästi tuttavad ajakirjanikud Aleksander Zukerman, Mihhail Vladislavlev ja Jelena Poverina. Ei tasu rääkida sellest, mida keegi nende kohta arvanud on, vaid vaadata oma silmaga," lisas ta. "Mis puudutab sõna propaganda, siis mõistagi on tegemist vastakaid tundeid tekitava sõnaga, aga mõte oli selles, et kui sulle ei meeldi kusagil esitatav versioon asjadest, siis esita oma versioon. Kui seda nimetatakse oma vaadete, antud juhul Tallinna seisukohtade propageerimiseks, siis las olla."

Aas lisas, et kui Kristen Michali mure on, et Eesti inimeste raha läheb mõne vähem sõbraliku riigi kätte, siis jätku auto tankimata.