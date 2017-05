Taavi Aas: Sarapuu lahti laskmine venis nii kaua, kuna prokuratuur oli linnavalitsusega liiga kidakeelne

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas viitas tänasel pressikonverentsil, et kui prokuratuur oleks linnavalitsusele rohkem infot andnud, siis oleks Arvo Sarapuu kohast varem lahti saanud.

"Mul on tõeliselt hea meel, et juba varem võtsime vastu otsuse, et BWM prügiveoga jätkata ei saa. Kinnitan, et otsuse vastuvõtmise ajal me ei teadnud, et käimas on uurimine," sõnas Aas, kelle sõnul ei leidnud ka linna sisekontroll põhjust Sarapuud BWM-iga seostada.

"Olen juba varasemalt öelnud, et oleks hea, kui prokuratuur annaks asjas selgust. Nad pole varem rohkem öelnud, kui seda, et neile pole laekunud kuriteoteadet," tegi Aas prokuratuurile etteheite ja kinnitas, et linnavalitsus on igati valmis tegema koostööd õiguskaitseorganitega. "Kui meil oleks infot olnud 1. märtsil [ehk menetluse alustamise hetkel], ei oleks me kindlasti käitunud nii nagu käitusime."

Kaitsepolitsei (kapo) ja riigiprokuratuur menetlevad alates selle aasta 1. märtsist kriminaalasja, mille raames esitati täna Tallinna abilinnapeale Arvo Sarapuule kahtlustus teadvalt toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses, mille eest on võimalik nõuda rahaline karistus või kuni kolmeaastast vangistust. Lisaks kahtlustatakse kaht isikut suures ulatuses toimingupiirangu rikkumisele kaasaaitamises.