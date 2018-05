Taavi Aas: põhieesmärgiks saab korruptsioonivastase võitluse programmi loomine

Tallinna linnapea Taavi Aas tõdes, et Sõle Spordikeskuses toimunu on kahetsusväärne ning korruptsioonil pealinnas kohta ei ole. Linnapea kinnitusel on loomisel korruptsioonivastase võitluse programm selliste juhtumite minimaliseerimiseks, teatas raepress.

Linnapea sõnul on Tallinn ette võtnud mitmeid olulisi samme korruptsioonijuhtumite kaotamiseks ning väljaselgitamiseks, kuid paraku on töötajate seas neid inimesi, kelle tegevus jätab seni tehtud positiivsed otsused varju. „Meie eesmärk on alati olnud korruptsiooni väljajuurimine ja kinnitan, et teeme selle nimel igapäevaselt tööd. Linnavalitsuse järgmine põhieesmärk selles ülesandes saab olema korruptsioonivastase programmi loomine,“ selgitas Aas, kelle sõnul on programmi loomisega algust tehtud ja jätkub veelgi intensviisemalt kohe kui ta on tagasi välislähetuselt Hiina. Linnapea rõhutas, et eesmärk ei saa olla vähem ega rohkem kui see, et selliseid juhtumeid Eesti pealinnas ei oleks.