Taavi Aas õnnitles Helsingi linnapeaks saanud Jan Vapaavuorit

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas läkitas tervituse ametisse vannutatud uuele Helsingi linnapeale Jan Pellervo Vapaavuorile.

„Tallinna Linnavalitsuse nimel on mul rõõm õnnitleda teid meie naaberpealinna vastutavaimale ametikohale valituks osutumise puhul,“ kirjutas Aas. „Pealinna linnapea amet ei ole kerge töö, kuid loodetavasti saab teie ametiaeg olema edukas ja rahuldust pakkuv.“

Aas rõhutas, et Helsingil ja Tallinnal on pikaajaline ja konstruktiivne koostöökogemus linnaelu kõigis valdkondades. Traditsiooniline on olnud ka kaks korda aastas toimuv Helsingi ja Tallinna linnapea kohtumine, et vahetada linna juhtimise kogemusi, nägemusi regiooni arengust ning arutada piiriülese koostöö projektide hetkeseisu.

„Kutsun teid seda traditsiooni jätkama ning käesoleva aasta teisel poolel esimesel võimalusel Tallinna külastama.“

1965. aastal sündinud Jan Pellervo Vapaavuori on Soome Rahvusliku Koonderakonna liige, ta on olnud Soome Vabariigi valitsuses majandusminister ja eluasememinister, Soome parlamendi Eduskunta ning Helsingi linnavolikogu liige. Vapaavuori valiti Helsingi linnapeaks tänavu aprillis ning asus ametisse 1. juunil.