Taavi Aas: õiglane ja turvaline Eesti on parim vastus märtsiküüditajatele

Tänane õiglane ja turvaline Eesti on parim vastus märtsiküüditajatele, ütles Tallinna linnapea Taavi Aas tänases märtsiküüditamise 69. aastapäevale pühendatud läkituses.

"See, et meil on ühiskond, kus stalinistlikele vaenlaseotsingutele pole kohta ongi parim vastus neile, kes üritasid hävitada Eesti rahva püüet iseolemisele," ütles linnapea, kelle sõnul peame mälestama märtsiküüditamist, kuid ehitama tuleviku Eestit.

Avaldus täies mahus:

"Täna, 69 aastat tagasi viidi tuhanded Eesti inimesed oma kodudest minema, et saata nad Venemaa sunnitöölaagritesse ja asumisele. Mehi, naisi, vanu inimesi, lapsi. Kohtuotsuseta, õiguse leidmise võimaluseta. Nad kuulutati rahvavaenlasteks ja see andis ebaõigluse režiimile põhjenduse teha nendega mida iganes. Paljud kaotasid Siberile aastaid ja tervise, paljud kaotasid oma elu. Täna on päev, mil mälestame kaotatud elusid ja rikutud saatusi. Need enam kui 22 000 kodudest viidud inimest väärivad mälestust mõtetes, sõnades, küünaldes ja meie tänastes tegudes.

Märtsiküüditamine on suurim Eesti rahva vastu toime pandud stalinistlik kuritegu. Sarnaseid repressioone pidid üle elama veel paljud rahvad. Stalinistlikke repressioone ei saa unustada ega andestada. Neid ei saa õigustada karmide sõjajärgsete aegadega ega otsida põhjendusi, miks terveid perekondi rahvavaenlasteks kuulutati. Kui me ei anna kuritegudele õiget hinnangut, jätame alles seemne, mis need kuriteod sünnitas. Tänane õiglane ja turvaline Eesti on parim vastus märtsiküüditajatele. See, et meil on ühiskond, kus vaenlaseotsingule pole kohta, näitab hirmuvalitsejate ebaõnnestumist. Mälestame märtsiküüditamist, aga ehitame tuleviku Eestit - seda ju oleks küüditamisohvrid soovinud ise teha."