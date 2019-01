Taavi Aas õigeusu jõululaupäval: õigeusu jõulud võiks kuulutada riigipühaks

„7. jaanuar ehk õigeusu kalendri esimene jõulupüha peaks olema vaba päev ja riiklik püha, sest õigeusklikud soovivad samuti veeta oma pühi tõeliste pühade vääriliselt,“ ütles Aas. „Õigeusklikud on Eestis suurim religioosne rühm, samuti suurim usklike rühm Tallinnas ning me peaksime austama nende soovi olla sel päeval koos oma peredega.“

Aas osutas, et õigeusk on kõrvuti luterlusega osa Eesti traditsioonidest. Ka Tartu rahuläbirääkimisi juhtinud kunagine Tallinna linnapea Jaan Poska ja iseseisvusmanifesti autor president Konstantin Päts olid mõlemad õigeusklikust perekonnast.

Aas möönab, et tema ettepanekul on ka majanduslik aspekt. „Kahtlemata on igal vabal päeval oma mõju majanduskasvule, kuid pühadega kaasneb reeglina teatud tarbimise suurendamine, mis avaldab majandusele omakorda positiivset mõju,“ sõnas Aas.