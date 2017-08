Taavi Aas: Mõisa, Sõõrumaa ja Savisaare valimisliit kujutab endast katset teostada ärihuve poliitiliste vahenditega

Täna selgus, et Edgar Savisaare valimisliit ühineb Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisa valimisliiduga Tegus Tallinn. Sellega pole nõus Tegusa Tallinna tegevjuht Mart Luik, kes paneb seetõttu ameti maha.

Avaldame Taavi Aasa kommentaari antud teemal:

"Jüri Mõisa, Urmas Sõõrumaa ja Edgar Savisaare valimisliit kujutab endast katset teostada ärihuve poliitiliste vahenditega ja poliitilisi huve äriliste vahenditega.

Mõis jõudis pikalt ja laialt kiruda Eesti Ühistupanka, aga nüüd peab ta vist pisut tagasi tõmbama, sest Edgar Savisaar on ju Ühistupanga üks asutajatest.

Eks selliseid ideid, milles Mõisal ja Savisaarel on täiesti erinevad arusaamad, ole veel välja koorumas.

Jüri Mõis nimetas alles Paide arvamusfestivalil tasuta ühistransporti absurdseks asjaks. Seega ei saagi ma aru, kas see jääb nende programmi või mitte.

Sisuliste ideede poole pealt on Savisaare Liidul välja käidud suurejooneline monorelsi mõte, mis on ju kena, aga nii suur, et tekib küsimus, kas väljakäijad ise seda tõsiselt mõtlesid.

Üks praktiline küsimus tekib veel. Kui Edgar Savisaare tervis tal täiel määral tööd teha ei võimalda ja Mõis ega Sõõrumaa ise linnapea ametit pidada ei taha, siis kes oleks igapäevaselt linnapea? Olga Ivanova?"