Taavi Aas lubab linnameedia kaubamärgid Keskerakonnalt tagasi küsida

Tallinna linnapea kohusetäitjale Taavi Aasale tuleb üllatusena, et kolm linnameedia kaubamärki kuuluvad tegelikult tema koduparteile, Keskerakonnale. Aas lubab väljaannete kaubamärgid erakonnalt linnale tagasi küsida.

Tallinn linnavalitsuse väljaantavate ajalehtede Pealinna, Stolitsa ja ka Raepressi pressiosakonna kaubamärgid ning veebi domeenid ei kuulu mitte linnale vaid Keskerakonnale. Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aasa sõnul läksid ajalehtede kaubamärgid Keskerakonna kätte üle kümne aasta tagasi, ajal kui linnapeaks sai Tõnis Palts, kes ei soovinud neid ajalehti välja anda, vahendavad ERR Uudised.

"Siiamaani on sedasi olnud, et me oleme iga-aastaselt sõlminud lepingu nende kaubamärkide kasutamiseks. Meil ei ole selles suhtes probleem olnud," selgitas Taavi Aas "Aktuaalsele kaamerale".

Tallinna linnavolikogu liige Maris Sild (SDE) leiab, et olukord näitab taas, et Tallinn ja Keskerakond kipuvad rahakotte segamini ajama. "Minu meelest on see täpselt samasugune juhtum, kus tuleks väga selgelt piirid paika panna, et mis on siis Keskerakonna raha ja mis on Tallinna linna raha."

Opositsioon toob välja, et 2017. aasta eelarves on Raepressile, Pealinnale ja Stolitsale raha ette nähtud 2 miljonit eurot. Samuti tuuakse välja, et Keskerakonna võimu vahetumise järel lubati ka linnas ja linnameedias uusi põhimõtteid.