Taavi Aas: linnapildis on siiani Teise maailmasõja pommitamise armid

Täna möödub 73 aastat traagilisest Tallinna märtsipommitamisest, mille käigus hävis osa Tallinna vanalinnast ja hukkus sadu meie kaaslinlasi.

"Teise maailmasõja ja tollase pommitamise armid on siiani meie linnapildis nähtavad," ütles Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas Raepressi teatel. "Tallinna vanalinn on üks meie suurimaid varandusi linnana ja ilma tollase pommitamiseta oleks meie linn palju rikkam."

"See kurb tähtpäev tuletab meile meelde, et rahu pole alati enesestmõistetav ja sõda pole vaid sõdurite asi, vaid paraku kannatavad seal tsiviilelanikud vähemalt sama palju. Ja kahjuks pole mujal maailmas sõjakoledused kaugeltki minevikku jäänud. Seepärast hindame meie praegust julgeolekut ja ärme unusta sõjast saadud kogemusi. See on mäletamise ja mälestamise, mitte süüdistamise päev."

9.–10. märtsil toimunud Nõukogude lennuväe rünnak tõi endaga kaasa enneolematuid purustusi, muutes jäädavalt linna nägu. Hävis kolmandik Eesti pealinnast ja hukkus vähemalt 554 inimest.

Tallinna linnavalitsus on rajanud Harju tänava varemete kohale haljasala ja taastanud ajaloolise Trepi tänava koos selle lõpus asuva Nõelasilma väravaga, mis on kujundatud mälestusmärgiks 9. märtsil 1944 toimunud pommitamise ohvritele.