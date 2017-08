Taavi Aas: linna huvides on koolide halduslepingud lõpetada, Sõõrumaa tahab aga oma kasumit

Eile ütles Mart Luik ERRi uudisteportaalile, et Urmas Sõõrumaa on vägagi aldis koolide hoonestusõiguste lepinguid läbi vaatama, ent linn on ainus, kes ei taha sellega mõistlikku punkti jõuda. Tallinna linnapea kt Taavi Aas rääkis Delfile, mis seisus kõnealuse lepingu olukord on.

Linnapea ülesannetes olev Aas selgitab linna passiivsust asjaoluga, et praegu tehakse veel finantsanalüüse, mis peaksid näitama eeldatava jääkasendusmaksumuse, mis kompenseeriks lepingu teisele poolele (Sõõrumaa ettevõttele Vivatex Holding OÜ) lepingu lõpetamise.

Samas saab finantsteenistusest kõigest lähtenumbri ning kuna Sõõrumaa tellitavast analüüsist tuleks ilmselt suurem summa, läheks vaidlus edasi kohtusse ning kestaks seal edasi paar-kolm aastat.

"Kui finantsanalüüs ütleb numbri, mis võib linnale kasulik olla, on parim variant leping lõpetada," ütles Aas.

Linna maksetest saab Sõõrumaa ettevõte Aasa hinnangul liiga suurt kasumit. "Linn ise saaks seda oluliselt soodsamalt," ütles Aas koolide renoveerimise kohta.

Samas tõdeb Aas, et madal euribor, mis praegu laenamist odavaks teeb, ei pruugi kauaks sellisele tasemele jääda. "Täna on tõesti see olukord, kus me saaksime soodsamalt ehitada, kuid euribor võib hakata ajas kasvama," arvas ta.

Praegu on linna huvides lõpetada kooli hoonestusõiguste leping, millest Sõõrumaa ettevõte on võimsalt kasu lõiganud (9 aastaga on linna väljamakseid olnud 36 miljonit, kasumiks on ettevõttel 15 miljonit).

Lepingu tuleviku osas on ka teine võimalus. Teatavasti pakkus Sõõrumaa lepingu jätkamiseks nelja võimla ehitamist, mis peaks Aasa sõnul tegema lepingu hinnanguliselt 10% ulatuses soodsamaks, kuid sellega kaasneks ka linna loobumine lepingu lõpetamise õigusest.

Pakkumine ei ole Aasa sõnul üldsegi mitte halb, sest võimlad oleksid linnale atraktiivsed. "Iseasi, kas see on väärt seda, et me loobume õigusest leping lõpetada," kahtles Aas.

Säärane lepingumuudatus oleks Sõõrumaale eriti kasulik seetõttu, et pank hindaks sellist lepingut kui väga tugevat tagatist, mis aitaks tal Aasa sõnul saada teiste projektide jaoks rahastust. "Aga kui minna panka lepinguga, milles pole garanteeritud 30 aastat kestvust, on sellel panga jaoks palju madalam väärtus," tõi Aas näite.

Teine probleem on kõnealuse variandi puhul Aasa sõnul see, et juriidiliselt ei läheks lepingu muutmine läbi, sest esialgsetes hanketingimustes ei olnud sellist klauslit kirjas. Seega tuleks korraldada uus hange. "On juriste, kes ütlevad, et seda saab teha, meie juristid ütlevad, et ei saa," ütles Aas.

Seega on lepingu tuleviku osas praegu kolm varianti (reastatuna alates Taavi Aasa hinnangul linnale parimast):