Taavi Aas: Kristen Michali võimuletulek oleks tasuta ühistranspordi lõpp

Kui Kristen Michal Tallinnas võimu juurde saab, on see tasuta ühistranspordi lõpp, ütles Keskerakonna Tallinna linnapeakandidaat Taavi Aas, kelle sõnul püüab Reformierakond lati alt läbi joosta.

“Reformierakond on alati pidanud tasuta ühistransporti tarbetuks asjaks ja kaotaks selle ühe esimese asjana võimule saades,” sõnas Taavi Aas täna Reformierakonna linnapeakandidaadi valikut kommenteerides. “Nad maskeerivad seda jutu taha, et tasuta asju pole olemas ja selle jutu saatel tuleb pilet tallinlastele tagasi.”

Keskerakonna linnapeakandidaat sõnas, et Reformierakonna väljapakutud ideed pehmelt öeldes kõrgele ei sihi ning pigem püütakse lati alt läbi joosta. “Michal lubab sooduskaarti eakatele kultuuriüritustele, aga täna on üritused Tallinna eakatele suuresti tasuta,” osutas Aas, kuidas pileti nõudmine on osava sõnastuse taha varjutatud. “Ta lubab säilitada eakatele pensionilisa, samas kui on teada, et tänane linnavõim hakkab seda mitte lihtsalt säilitama, vaid tõstma.”

Aas meenutas ka, et Michal ja tema lähedased kaastöötajad oli 2009. aastal otsuse taga, millega Tallinnale minev tulumaksuosa tehti väiksemaks ja linna tulud kahanesid. „Selle raha eest, mis reformierakondlaste juhtimisel Tallinnalt ära võeti, oleks ammu saanud ehitada kümnete kilomeetrite kaupa tänavaid,“ tõdes. Ta lisas, et kui Michal oli majandusminister, arenes Eesti majandus üks protsent aastas, küll aga jäi meelde Tallinna sadama altkäemaksuskandaal.

Aas sõnas, et vaevalt meelitab tallinlasi samasugune pidulik paigalmarss, nagu oli riigis, ka pealinnas. „Michali ainus lootus on rahvusrühmade teiste vastu ässitamine ja seda võib ta endale lubada, sest venekeelsete inimeste seas neil toetuses langeda pole, kuid ma siiski loodan, et see pole nende ainus eesmärk," ütles Aas.