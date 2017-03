Taavi Aas kinnitab, et Meelis Pai jääb ka kunstilise juhi kohast ilma

Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas ütles eile, et andis Tallinna linnahalli juhatusele korralduse lõpetada Meelis Pai kunstilise juhi leping.

Mäletatavasti kutsuti Pai nädala hakul tagasi AS Tallinna Linnahalli nõukogu esimehe kohalt, küll aga on ta siiani samas asutuses kunstiline juht, vahendab ERR Uudised eilset "Ringvaadet".

"Ma olen andnud ka edasi ülesande Linnahalli AS-i juhatusele, et sõlmitud leping tühistataks, et ta sellel kohal enam edasi ei oleks. Linnavalitsus saab tagasi kutsuda nõukogu liikmeid, me ei saa lõpetada töölepinguid. Seda saab teha juhatus, aga selline ülesanne on juhatusele antud," rääkis Aas.

Küll aga on Pai endiselt linna palgal Salme kultuurikeskuses.

Ekspressile antud intervjuus rääkis Pai veel veendumusega, et jätkab kunstilise juhina. Ajakirjanik uuris, miks on üldse remonti mineval linnahallil vaja kunstilist juhti. "Kaks-kolm aastat enne, kui maja (linnahalli) valmis saame, peab hakkama töö pihta nii turunduse poole pealt kui koostööpartnerite otsimine nii maailmas kui Eestis. Ma olen üks esimesi inimesi, kes hakkab tervikpilti vaatama, kuidas konverentsikeskus võiks toimida, millised võiksid olla tegevused seal," rääkis Pai.

Nõukogu esimehe kohalt kutsuti ta tagasi, kuna ta oli iseendaga sõlminud

töölepingu kunstilise juhi ametikoha täitmiseks.